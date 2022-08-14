Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами - ФОТО
Команда Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике завоевала золотую медаль в программе с тремя лентами и двумя мячами на V Играх исламской солидарности.
Как сообщает в воскресенье Trend, также сегодня гимнастки завоевали серебро в программе с пятью обручами.
В состав команды вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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