Азербайджанские гимнасты–медалисты Исламиады вернулись с наградами на родину

Группа членов команды Азербайджана, завершивших выступление на V Играх исламской солидарности, вернулась на родину, сообщает во вторник Day.Az.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали представители спортивных федераций Азербайджана, спортивной общественности, болельщики, а также родные и близкие.

Среди этих спортсменов и члены сборной Азербайджана по художественной и аэробной гимнастике.

Напомним, что по итогам соревнований по художественной гимнастике азербайджанская грация Зохра Агамирова завоевала "серебро" в программе с обручем, "бронзу" - в упражнении с мячом, "золото" - в программе с булавами и "золото" - за композицию с лентой.

У Азербайджана золотая медаль в командном зачете. Награду завоевали гимнастки, выступающие в индивидуальной программе - Зохра Агамирова, Илона Зейналова и Алина Гезалова.

Азербайджанская команда в групповых упражнениях завоевала "золото" в многоборье (сумма за два упражнения), "серебро" - в программе с пятью обручами и золотую медаль за упражнение с тремя лентами и двумя мячами. В состав команды вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.

Сборная по аэробной гимнастике Азербайджана на Исламиаде завоевала пять наград - два "золота" и три "серебра". Владимир Долматов завоевал "золото" в индивидуальной программе среди мужчин, Медина Мустафаева - "серебро" в индивидуальной программе среди женщин, Долматов и Мустафаева в составе смешанной пары - "золото", трио, в состав которого вошли Хошгедем Гулиева, Медина Мустафаева и Владимир Долматов, завоевало "серебро". Наряду с этим, команда Азербайджана по аэробной гимнастике стала серебряным призером Исламиады в командном зачете.

По прибытии на родину гимнасты поделились с представителями СМИ впечатлениями о прошедших соревнованиях и радостью от завоеванных медалей.

"Счастливы, что завоевали награды. Мы продолжим тренировки, впереди нас ждет важное соревнование - чемпионат мира. Постараемся достойно выступить на чемпионате", - сказала член команды в групповых упражнениях по художественной гимнастике Зейнаб Гумматова.

"Соревнования прошли на высоком уровне. Нам все понравилось, впечатления самые позитивные. Мы проделали большую работу и рады достигнутому результату", - отметил Владимир Долматов, выразив признательность всем, кто болел за команду.