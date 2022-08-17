Азербайджанская мужская сборная по баскетболу вышла в финал соревнований Исламиады - ФОТО
Азербайджанская мужская сборная по баскетболу (3х3) выиграла у сборной Ирана на V Играх исламской солидарности.
Как сообщает в среду Day.Az, выиграв у сборной Ирана со счетом 21:17, азербайджанская команда прошла в финал.
В финале команда встретится со сборной Сенегала.
Финал состоится 17 августа в 20:10 по местному времени (GMT +3).
В финал прошла и женская команда Азербайджана по баскетболу.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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