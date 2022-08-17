https://news.day.az/sport/1487956.html Азербайджанская женская сборная по баскетболу выиграла "золото" Исламиады
Азербайджанская женская сборная по баскетболу выиграла "золото" Исламиады
Азербайджанская женская сборная по баскетболу (3х3) выиграла у сборной Мали в в финале V Игр исламской солидарности.
Как передает Day.Az, выиграв у сборной Мали со счетом 21:6, азербайджанская команда завоевала золотую медаль.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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