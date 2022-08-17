"Карабах" сыграл вничью с "Викторией Пльзень" в первом матче плей-офф ЛЧ
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В первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА азербайджанский "Карабах" принял чешскую "Викторию Пльзень".

Как сообщает в среду  Day.Az, матч, состоявшийся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился вничью - 0:0

Отметим, что ответный матч между командами состоится 23 августа в Чехии.