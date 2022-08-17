https://news.day.az/sport/1487969.html "Карабах" сыграл вничью с "Викторией Пльзень" в первом матче плей-офф ЛЧ
"Карабах" сыграл вничью с "Викторией Пльзень" в первом матче плей-офф ЛЧ
В первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА азербайджанский "Карабах" принял чешскую "Викторию Пльзень".
Как сообщает в среду Day.Az, матч, состоявшийся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился вничью - 0:0
Отметим, что ответный матч между командами состоится 23 августа в Чехии.
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