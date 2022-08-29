Левандовски обновил историческое достижение

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски стал первым игроком каталонской "Барселоны", кому в XXI веке удалось забить четыре мяча в стартовых трех играх чемпионата Испании. Об этом сообщает Opta, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отметим, что среди футболистов всех клубов Ла Лиги последний раз подобное удавалось Радамелю Фалькао - колумбийский форвард в 2011-м году смог успешно дебютировать за мадридский "Атлетико".

В минувшем туре Примеры "Барселона" на своем поле разгромила "Реал Вальядолид" - 4:0.

В составе победителей дубль на свой счет записал Левандовски, еще по разу отличились Педри и Серджи Роберто.

На данный момент подопечные Хави занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.