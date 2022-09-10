https://news.day.az/sport/1494430.html Мадридский "Реал" интересуется грузинским полузащитником
Мадридский "Реал" интересуется грузинским полузащитником
Полузащитник итальянского футбольного клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов "Реала". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fichajes.
По информации источника, "сливочные" рассматривают грузинского полузащитника в качестве замены Марко Асенсио.
21-летний грузинский футболист в четырех августовских матчах своей команды смог забить три мяча и сделать одну результативную передачу.
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