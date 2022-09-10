Мадридский "Реал" интересуется грузинским полузащитником

Полузащитник итальянского футбольного клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов "Реала". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fichajes.

По информации источника, "сливочные" рассматривают грузинского полузащитника в качестве замены Марко Асенсио.

21-летний грузинский футболист в четырех августовских матчах своей команды смог забить три мяча и сделать одну результативную передачу.