Карабах в топ-10 Лиги Европы, опережая Манчестер Юнайтед и Арсенал

Официальная страница Лиги Европы УЕФА по футболу на "Твиттер" опубликовал топ-10 команд турнира, имеющие наилучшую форму в последних матчах в ЛЕ и национальном чемпионате.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, азербайджанский "Карабах", у которого в активе четыре победы и одно поражение, идет в этом списке на 8-м месте, опережая английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

В топ-3 идут болгарский "Лудогорец", португальская "Брага" и венгерский "Ференцварош", которые в последних пяти матчах одержали по пять побед.

