https://news.day.az/sport/1495230.html Карабах в топ-10 Лиги Европы, опережая Манчестер Юнайтед и Арсенал - ФОТО
В топ-3 идут болгарский "Лудогорец", португальская "Брага" и венгерский "Ференцварош", которые в последних пяти матчах одержали по пять побед.
Карабах в топ-10 Лиги Европы, опережая Манчестер Юнайтед и Арсенал - ФОТО
Официальная страница Лиги Европы УЕФА по футболу на "Твиттер" опубликовал топ-10 команд турнира, имеющие наилучшую форму в последних матчах в ЛЕ и национальном чемпионате.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, азербайджанский "Карабах", у которого в активе четыре победы и одно поражение, идет в этом списке на 8-м месте, опережая английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".
В топ-3 идут болгарский "Лудогорец", португальская "Брага" и венгерский "Ференцварош", которые в последних пяти матчах одержали по пять побед.
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