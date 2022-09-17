Азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов стал чемпионом мира

В Праге (Чехия) завершился личный юниорский чемпионат мира по дзюдо с участием сборной Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий день соревнований на татами вышли пять наших спортсменов.

В весе до 90 кг Вугар Талыбов выиграл у Максимса Дуиновса (Латвия), Инбара Габая (Израиль), Торнике Поладишвили (Грузия) и Мижана Радулжа (Сербия), пробившись в финал. Здесь он победил Ивана Кутенкова (Украина), став чемпионом.

Исмаил Заманов огорчил Алекса Маруску (Словакия), Артура Каневеца (Финляндия) и Габриэле Саммартино (Италия), но в полуфинале проиграл Ивану Кутенкову (Украина). В схватке за бронзу он одолел Петера Сафрани (Венгрия), выиграв медаль.

Руслан Насирли (100 кг) прошел Хуберта Илмера (Австрия) и Сильвана Бултхуиса (Нидерланды), но в полуфинале уступил Даниэлю Аккогли (Италия). В схватке за бронзу он проиграл Жану Карлетти (Франция).

Кянан Насибов (свыше 100 кг) проиграл Алину Багрину (Молдова).

Нармин Амирли (78 кг) уступила в первом круге Юли Мишинер (Израиль).

Отметим, что по итогам личного ЕВРО в активе нашей команды пять наград: золото завоевали Вусал Галандарзаде (73 кг), Эльджан Гаджиев (81 кг) и Вугар Талыбов (90 кг), серебро в активе Турана Байрамова (60 кг), а бронзу примерил Исмаил Заманов (90 кг).