Бывший тренер «Челси» Тухель готов возглавить «Баварию»

Экс-наставник лондонского "Челси" Томас Тухель готов к тому, чтобы сменить Юлиана Нагельсманна на поста главного тренера "Баварии". Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сведениям источника, Тухель собирается вернуться к работе, не делая паузу в карьере. Сообщается, что в мюнхенском клубе он готов пойти на понижение зарплаты.

После семи туров "Бавария" располагается на пятом месте в Бундеслиге, имея в активе 12 очков.

49-летний Тухель возглавлял английскую команду с начала 2021 года. При нем "Челси" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) в шести турах "Челси" набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.