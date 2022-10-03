https://news.day.az/sport/1500316.html Исполком АФФА обсудит назначение на пост наставника «милли»
Исполком АФФА обсудит назначение на пост наставника «милли»
Определилась дата проведения очередного собрания Исполкома АФФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, оно состоится 4 октября и начнется в 15:00.
В повестку собрания включены следующие вопросы:
- обсуждение по поводу назначения на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу;
- обсуждение по поводу назначения на пост главных тренеров сборных Азербайджана по футболу младших возрастов;
- утверждение соответствующих изменений в правилах по лицензированию;
- обсуждение соответствующих изменений Устава Фонда футбольных ветеранов;
- утверждение состава Комитета контроля и осмотра;
- другие вопросы.
- обсуждение по поводу назначения на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу;
- обсуждение по поводу назначения на пост главных тренеров сборных Азербайджана по футболу младших возрастов;
- утверждение соответствующих изменений в правилах по лицензированию;
- обсуждение соответствующих изменений Устава Фонда футбольных ветеранов;
- утверждение состава Комитета контроля и осмотра;
- другие вопросы.
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