Исполком АФФА обсудит назначение на пост наставника «милли»
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Определилась дата проведения очередного собрания Исполкома АФФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, оно состоится 4 октября и начнется в 15:00.
В повестку собрания включены следующие вопросы:
- обсуждение по поводу назначения на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу;
- обсуждение по поводу назначения на пост главных тренеров сборных Азербайджана по футболу младших возрастов;
- утверждение соответствующих изменений в правилах по лицензированию;
- обсуждение соответствующих изменений Устава Фонда футбольных ветеранов;
- утверждение состава Комитета контроля и осмотра;
- другие вопросы.