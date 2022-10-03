Исполком АФФА обсудит назначение на пост наставника «милли»

Определилась дата проведения очередного собрания Исполкома АФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , оно состоится 4 октября и начнется в 15:00.

В повестку собрания включены следующие вопросы:

- обсуждение по поводу назначения на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу;

- обсуждение по поводу назначения на пост главных тренеров сборных Азербайджана по футболу младших возрастов;

- утверждение соответствующих изменений в правилах по лицензированию;

- обсуждение соответствующих изменений Устава Фонда футбольных ветеранов;

- утверждение состава Комитета контроля и осмотра;

- другие вопросы.