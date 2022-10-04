Азербайджанский футболист – претендент на звание лучшего в мире

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) объявила список претендентов, номинированных на звание лучших игроков и тренера 2022 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в окончательном списке из 100 претендентов на звание лучшего игрока есть и форвард сборной Азербайджана Сабир Аллахгулиев.

Капитаны и тренеры национальных команд должны проголосовать до 11 октября, а победитель будет объявлен 6 ноября на гала-вечере в Дубае (ОАЭ).

