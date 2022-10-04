https://news.day.az/sport/1500362.html Азербайджанский футболист – претендент на звание лучшего в мире
Капитаны и тренеры национальных команд должны проголосовать до 11 октября, а победитель будет объявлен 6 ноября на гала-вечере в Дубае (ОАЭ).
Азербайджанский футболист – претендент на звание лучшего в мире
Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) объявила список претендентов, номинированных на звание лучших игроков и тренера 2022 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в окончательном списке из 100 претендентов на звание лучшего игрока есть и форвард сборной Азербайджана Сабир Аллахгулиев.
Капитаны и тренеры национальных команд должны проголосовать до 11 октября, а победитель будет объявлен 6 ноября на гала-вечере в Дубае (ОАЭ).
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