АФФА продлила контракт с Джанни Де Бьязи

Сегодня прошло очередное собрание Исполкома АФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по его итогам, было принято решение продлить контракт с главным тренером сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи на еще один отборочный цикл.

Также было решено прервать контракт с главным тренером юношеской сборной Азербайджана (U-19) Милошем Велебитом. Информация о новом наставнике команды будет дана позже.

Состоялись и назначения в сборные страны различных возрастов среди девушек: Замиг Гасанов возглавил U-19, Наргиз Гурбанова - U-17, Ханлар Алиев - U-15.

Другие решения: утвердить соответствующие изменения в правила по лицензированию (Выпуск-2022); поручить генеральному секретариату подготовить предложения по проведению соответствующих изменений в Устав Фонда футбольных ветеранов; утвердить состав Комитета проверки и осмотра, председателем которого назначен Ханлар Джавадов, а членами - Ханым Мамедова, Тариэль Ширалиев, Хафиз Гулиев, Сафтар Велизаде, Эльнур Кязимов.