Роналду забил 700-й мяч в клубной карьере

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота ливерпульского "Эвертона" в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для 37-летнего форварда это взятие ворот стало 700-м в клубной карьере. Об этом сообщает Sky Sports.

Всего за манкунианцев Роналду забил 144 мяча, за лиссабонский "Спортинг" - пять голов, за туринский "Ювентус" - 101 гол, за мадридский "Реал" - 450 мячей.

Свой семисотый мяч Криштиану забил спустя 20 лет и два дня после того, как забил первый.