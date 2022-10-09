https://news.day.az/sport/1502020.html Роналду забил 700-й мяч в клубной карьере
Роналду забил 700-й мяч в клубной карьере
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота ливерпульского "Эвертона" в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Для 37-летнего форварда это взятие ворот стало 700-м в клубной карьере. Об этом сообщает Sky Sports.
Всего за манкунианцев Роналду забил 144 мяча, за лиссабонский "Спортинг" - пять голов, за туринский "Ювентус" - 101 гол, за мадридский "Реал" - 450 мячей.
Свой семисотый мяч Криштиану забил спустя 20 лет и два дня после того, как забил первый.
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