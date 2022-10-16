https://news.day.az/sport/1503874.html Нефтчи заинтересовался вингером Арсенала
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бакинский футбольный клуб "Нефтчи" заинтересовался игроком команды из Тулы. Зимой станет ясно, состоится ли этот трансфер.
Нефтчи заинтересовался вингером Арсенала
Вингер российского клуба "Арсенал" Камран Алиев может оказаться в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бакинский футбольный клуб "Нефтчи" заинтересовался игроком команды из Тулы. Зимой станет ясно, состоится ли этот трансфер.
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