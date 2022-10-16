Нефтчи заинтересовался вингером Арсенала
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Вингер российского клуба "Арсенал" Камран Алиев может оказаться в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бакинский футбольный клуб "Нефтчи" заинтересовался игроком команды из Тулы. Зимой станет ясно, состоится ли этот трансфер.
 