Сильный пожар вспыхнул в Катаре около деревни болельщиков

Сильный пожар вспыхнул в катарском Лусаиле, который является одним из городов, где проводится чемпионат мира по футболу - 2022. Видео пожара публикуют в соцсетях очевидцы происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ по предварительным данным, возгорание произошло в Лусаиле вблизи от деревни болельщиков на строящемся объекте и складах. На видео можно заметить, что над местом пожара поднимается столб дыма высотой в несколько десятков метров.

Экстренные службы занимаются ликвидацией возгорания. На текущий момент информация о пострадавших не приводится.

Интересно, что Лусаил - это город, построенный практически с "нуля" специально для проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, он находится к северу от столицы Дохи. Предполагается, что для его возведения выделили 40 миллиардов фунтов стерлингов.