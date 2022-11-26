Бонек назвал умение Марадоны, которого не хватает Месси

Збигнев Бонек, известный польский футболист и тренер, сравнил двух звезд сборной Аргентины разных поколений - легендарного Диего Марадону и нынешнего лидера национальной команды Лионеля Месси.

"В современном футболе один игрок не способен решить исход матча. Конечно, есть те, кто выделяется своей игрой или навыками, но чтобы побеждать, всегда нужна команда. Времена Марадоны прошли. Он умел выигрывать турниры в одиночку, а Месси для этого нужна команда. Но у сборной Аргентины, без сомнений, есть хорошие шансы на победу", - цитирует Бонека испанская газета AS, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

25 ноября исполнилось два года после ухода из жизни Марадоны. Знаменитый нападающий сборной Аргентины и "Наполи" побеждал на чемпионате мира в 1986 году, а в 1990-м стал серебряным призером турнира.