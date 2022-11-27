Мировой тур

Международная федерация бокса (IBA) приступила к реализации плана в отношении новых рейтинговых турниров, к которым подключается и команда Азербайджана. Один из самых крупных из них, проходящих под эгидой Мирового тура, начнется 28 ноября в Гвадалахаре (Мексика), где менее недели назад завершился чемпионат мира по таэквондо. Фактически именно он и завершит соревновательный сезон для ведущих мастеров кожаных перчаток.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, IBA разработала градацию новых стартов в рамках Мирового тура - нового детища организации. Первый из них назывался "Серебряный пояс" и прошел в октябре в Мариборе (Словения), а теперь на повестке дня "Золотой пояс", собирающий многих ведущих спортсменов. Ну а рейтинговой вершиной можно считать "Бриллиантовый пояс", который, исходя из названия, должен собрать всю элиту. Правда, от первоначальных планов, касающихся сроков его проведения, пришлось отойти: соревнование должно было венчать сезон и состояться в середине декабря, но потом оказалось перенесено на январь. Точных дат пока нет, равно как не указана и столица турнира.

В целом, в течении последующих двух лет IBA рассчитывает организовать шесть соревнований "Мирового тура". Пока в календаре на следующий год, помимо "Бриллиантового пояса" значатся два турнира "Золотого пояса". Первый начнется в конце января в Маракеше (Марокко), а второй в июле-августе в Мариборе (Словения).

Ожидается, что все эти соревнования помогут боксерам набрать рейтинг, который поможет в борьбе за лицензии. Так как, по задумке Международной федерации билеты в Париж будут разыгрываться, в том числе, и на основе табеля о рангах - как мирового, так и континентального.

Другое дело - насколько это реально поможет на практике, учитывая обновленную систему отбора в боксе на Игры-2024, которую уже утвердил Международный Олимпийский Комитет. В частности, статус квалификационных получили континентальные мультиспортивные форумы - Евроигры, Панамериканские Игры, Азиатские, Тихоокеанские и Африканские Игры.

А первой лицензионной остановкой станет майский чемпионат мира-2023 в Ташкенте. Его финалисты завоюют пропуск на Игры. Такая же схема предусмотрена и для женского мундиаля.

Очевидно, для сборной Азербайджана задачей первостепенной важности является старт в Ташкенте, ведь многих вопросы по билетам в Париж можно будет решить именно там. А для этого необходимо попасть в финал на ЧМ.