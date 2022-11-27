Кто будет заменять Криштиану Роналду?

Главный тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассматривает в качестве замены португальскому нападающему Криштиану Роналду Рафаэла Леау из "Милана" и Коди Гакпо, выступающего за ПСВ, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает ESPN.

По его информации, "МЮ" планирует приобрести одного из двух игроков уже во время зимнего трансферного окна в январе.

Напомним, 37-летний Роналду ранее в интервью журналисту Пирсу Моргану публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "Манчестер Юнайтед". После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.