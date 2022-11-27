Тренер сборной Марокко объяснил замену вратаря после гимна страны в матче ЧМ

Рецидив травмы стал причиной замены вратаря сборной Марокко по футболу Яссина Буну после исполнения национального гимна перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Бельгии. Об этом журналистам в воскресенье рассказал главный тренер марокканской команды Валид Реграги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

После исполнения национальных гимнов вместо Буну на поле вышел Мунир Мохамеди, который успел принять участие в традиционном предматчевом фотографировании команд.

"В конце предыдущего матча против сборной Хорватии Яссин получил травму, у него было всего три дня на восстановление, - сказал Реграги. - Сегодня перед игрой он вышел на разминку, за десять минут до ее окончания он почувствовал, что не достаточно хорошо себя чувствует. У него хватило смелости подойти ко мне и сказать об этом. Я это очень ценю".