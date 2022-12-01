Фернандеш может вслед за Роналду покинуть «МЮ»

Мадридский "Реал" заинтересован в услугах полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша. Об этом сообщает Metro со ссылкой на португальскую газету Record, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, "Реал" возобновил интерес к португальскому хавбеку. Сам Фернандеш комфортно чувствует себя в английской команде, но не откажется от перехода в клуб, в котором он сможет вывести карьеру на новый уровень.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Фернандеш принял участие в 13 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать одну результативную передачу. На чемпионате мира, который проходит в Катаре, португалец забил два гола и сделал два ассиста в двух матчах группового этапа.