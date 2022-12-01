Роналду рискует пропустить следующий матч сборной Португалии на ЧМ

Главный тренер сборной Португалии Фарнанду Сантуш высказался о состоянии капитана команды Криштиану Роналду в предстоящем матче против Южной Кореи. Игра пройдет завтра, 2 декабря, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Посмотрим, но шансы на участие Роналду в матче - 50 на 50. Все зависит от того, будет ли Криштиану тренироваться и как он будет это делать. Посмотрим, в каком он состоянии.

Нам важно победить Южную Корею и занять первое место в группе. Ведь в этом случае у нас будет дополнительный день для восстановления", - передает слова Сантуша ESPN.