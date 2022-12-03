Греческий ПАОК хочет приобрести полузащитника Карабаха

Вингер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Кади попал в список трансферных целей еще одного клуба.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бразильцем заинтересовался греческий ПАОК. Ожидается, что греки сделают предложение "Карабаху" по Кади после этого сезона, летом следующего года. В частности, вингера хочет видеть в рядах ПАОК рулевой команды Разван Луческу.

Напомним, что в числе заинтересованных услугами Кади есть также испанская "Гранада".

