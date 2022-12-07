https://news.day.az/sport/1517512.html В Азербайджане впервые пройдут спринтерские гонки F1
В Азербайджане впервые пройдут спринтерские гонки F1
На Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года впервые пройдет спринтерская гонка.
Как сообщает в среду Day.Az, Азербайджан в числе подтвержденных стран, в которых будут проводиться спринтерские гонки F1.
Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 28-30 апреля 2023 года.
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