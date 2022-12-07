В Азербайджане впервые пройдут спринтерские гонки F1

На Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года впервые пройдет спринтерская гонка.

Как сообщает в среду Day.Az, Азербайджан в числе подтвержденных стран, в которых будут проводиться спринтерские гонки F1.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 28-30 апреля 2023 года.