Президент ФИФА назвал групповой этап ЧМ в Катаре лучшим в истории

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал групповой этап чемпионата мира - 2022 в Катаре лучшим в истории проведения турниров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президент ФИФА ранее заявлял, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим и самым красивым за все время.

Согласно опубликованному ФИФА релизу, 48 матчей групповой стадии ЧМ в Катаре посетили более 2 миллиона 45 тысяч болельщиков, тогда как на турнире в 2018 году года этот показатель составил 2,17 миллиона.

"Я дейcтвительно видел вcе матчи, и cкажу очень проcто и яcно: это был лучший групповой этап чемпионатов мира. Так что это очень многообещающе для оcтавшейcя его чаcти.

Матчи были отличного качества и на красивых аренах. И публика была невероятная. Средняя посещаемость составила более 51 тысячи человек", - цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

Четвертьфинальная стадия турнира стартует 9 декабря. Ранее стали известны все четыре пары 1/4 финала: Нидерланды - Аргентина (игра пройдет 9 декабря), Хорватия - Бразилия (9 декабря), Марокко - Португалия (10 декабря), Англия - Франция (10 декабря).

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".