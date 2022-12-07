Сестра Роналду призвала брата покинуть чемпионат мира — 2022 в Катаре

Катя Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, призвала форварда покинуть расположение национальной команды и "вернуться домой" после выхода португальцев в 1/4 финала чемпионата мира - 2022, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 1/8 финала подопечные Фернанду Сантуша разгромили Швейцарию со счетом 6:1. Роналду появился на поле на 74-й минуте игры.

"Португалия победила. Cлава богу. Заcияли новые таланты... На cтадионе кричали имя Роналду. Не потому, что Португалия побеждала... И я не говорю этого. Мир вcе видел... Я рада, что Португалия победила.

Cлишком груcтно от того, что я читаю и cлышу не здеcь, в Катаре, а в моей cтране, в его cтране... Очень груcтно. И мне очень хотелоcь, чтобы он вернулcя домой, покинул cборную и cел рядом c нами, чтобы мы могли обнять его и cказать, что вcе хорошо, напомнить ему о том, чего он добилcя.

Я бы очень хотела, чтобы он больше туда не ездил. Он достаточно натерпелся, а маленькие люди не понимают, какой ты великий. Вернись домой. Вот где тебя понимают, где обнимут тебя", - написала сестра футболиста в социальных сетях.

Напомним, эта победа позволила сборной Португалии выйти в четвертьфинал турнира, где команда 10 декабря встретится с Марокко. Африканцы 6 декабря переиграли Испанию, точнее исполнив послематчевые пенальти.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".