На объединенных соревнованиях в Шеки царит атмосфера поддержки

На объединенных соревнованиях по шести гимнастическим дисциплинам в Шеки царит атмосфера дружбы и поддержки.

Об этом сказала в пятницу Trend главный тренер сборной Азербайджана по акробатической гимнастике Ирада Гурбанова, передает Day.Az.

"Условия в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки позволяют проводить такие большие спортивные мероприятия, как объединенные соревнования по шести гимнастическим дисциплинам. Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике счастливы участвовать в соревнованиях, организованных в прекрасном городе Шеки. Большинство из нас впервые приехали сюда, для спортсменов была организована интересная экскурсия. На объединенных соревнованиях царит замечательная дружеская атмосфера. Представители разных гимнастических дисциплин поддерживают друг друга", - отметила главный тренер национальной сборной по акробатической гимнастике.

Ирада Гурбанова добавила, что представители сборных Азербайджана по различным гимнастическим дисциплинам успешно завершают текущий год.

"В этом году у нас были победы и награды международных соревнований по разным гимнастическим дисциплинам", - сказала она.

Отметим, что в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки 8-11 декабря проходят объединенные соревнования по шести гимнастическим дисциплинам. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

В программу соревнований включены: 27-й чемпионат Азербайджана по мужской спортивной гимнастике и по акробатической гимнастике, 6-й чемпионат Азербайджана по женской спортивной гимнастике, по прыжкам на батуте и по аэробной гимнастике, 18-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) и 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике.