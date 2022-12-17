УЕФА может отстранить украинский клуб "Днепр-1" от участия в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать украинский футбольный клуб "Днепр-1" и отстранить от участия в еврокубках. Как передает Day.Az, об этом сообщает YouTube-канал KDK.

По информации источника, в УЕФА поступила жалоба о том, что "Днепр-1" - это новое название "Днепра". Если информация подтвердится, то клубу придется выплатить все долги "Днепра", а также отчислить из еврокубков.

Напомним, что "Днепр-1" должен принять участие в 1/16 финала Лиги конференций против АЕК из Ларнаки. Первая встреча должна состояться 16 февраля, а ответная - 23 февраля.