Заур Джафаров стал шестикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу

В Москве прошли соревнования Кубка мира по пауэрлифтингу AWPC/WPC. В соревнованиях приняли участие около трехсот спортсменов из России, Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Индии, Сербии и других стран.

Как передает Day.Az, заслуженный мастер спорта международной категории, многократный чемпион мира и Европы, абсолютный чемпион мира, рекордсмен мира и Европы, член Федерации стронгменов Азербайджана Заур Джафаров (110 кг) завоевал очередную победу. Наш спортсмен в шестой раз завоевал звание чемпиона мира по версии A/WPC "бенч пресс" с результатом 262,5 килограмма. Впервые в истории пауэрлифтинга Азербайджана З.Джафаров выполнил требование высшей степени A/WPC и завоевал титул "элитный спортсмен".

Другой член команды Шамси Байрамов (110 кг) стал первым среди ветеранов в движении "deadlift" по версии AWPC с результатом 240 килограммов. Агшин Исмаилов (82,5 кг) в движении "бенч пресс" по версии WPC достиг результата 290 кг, поднялся на вершину пьедестала почета и однозначно был удостоен звания чемпиона мира. Азербайджан занял третье место в командном зачете.