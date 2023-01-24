Роналду был одержим зарплатой Месси в «Барселоне»

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду в период выступления за мадридский "Реал" хотел знать точную зарплату форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, футболист был "одержим" размером заработка аргентинца. В частности, он пытался узнать сумму у тогдашнего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу. "Не могу сказать тебе точно, но в два раза больше, чем "Реал" платит тебе", - ответил ему Бартомеу. Отмечается, что вскоре после этого Роналду ушел из "Реала".