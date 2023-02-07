Три причины, по которым "Бавария" не подписала Роналду

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, почему мюнхенский клуб не осущиствил переход португальского форварда Криштиану Роналду. Его слова передает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы говорили о Роналду. Но я четко сказал Жорже Мендешу: "Для нас это невыполнимая задача". Это не подходило "Баварии" ни в финансовом, ни в спортивном планах. Это не соответствовало нашей философии", - сказал Салихамиджич.

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.