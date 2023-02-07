Гимнастки из Загаталы приехали на сборы в Баку

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы юных граций, воспитанниц отделения клуба "Оджаг Спорт" в Загатале, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметила в интервью представителям СМИ тренер по художественной гимнастике отделения клуба "Оджаг Спорт" в Загатале Сафура Гурбанова, в учебно-тренировочных сборах участвуют семь юных гимнасток в возрасте от семи до 11 лет.

"На данный момент занятия по художественной гимнастике в отделении клуба "Оджаг Спорт" в Загатале посещают около 60 юных граций. Для юных спортсменок из Загаталы данные сборы имеют большое значение. Цели учебно-тренировочных сборов - повышение спортивного уровня юных гимнасток, усиленная подготовка к предстоящим соревнованиям. Надеюсь, что мои воспитанницы покажут высокие результаты на турнирах в текущем году", - сказала она.

Отметим, что под руководством опытных тренеров юные гимнастки участвуют в занятиях по общей и специальной физической подготовке и тренировках по технике работы с предметами. Наряду с этим, специалисты уделяют внимание совершенствованию программ гимнасток.