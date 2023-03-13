Реакция «Барселоны» на обвинения со стороны прокуратуры Испании

"Барселона" прокомментировала обвинения каталонского клуба в махинациях со стороны прокуратуры Испании. Слова представителя пресс-службы передает Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Заключение прокурора есть не что иное, как абсолютно предварительная следственная гипотеза, которая впоследствии должна быть или подтверждена, или отвергнута после настоящего судебного расследования. Наш клуб будет способствовать расследованию во всем, что потребуется властям.

"Барселона" повторяет, что никогда не подкупала ни одного арбитра и не пыталась никоим образом повлиять на их решения", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее появилась информация о расследовании выплат каталонского клуба бывшему вице-президенту технического комитета судей Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Прокуратура Сьюдад-Кондаля провела расследование и выяснила, что каталонцы выплатили в общей сумме около €1,4 млн компании, принадлежавшей Негрейре. В 2016 году сумма перевода составила €532 тыс., в 2017-м - €541 тыс., а в 2018-м - €318 тыс.

Бывший работник федерации и его сын уже дали показания. Негрейра заявил, что переведенные ему деньги были связаны с работой консультантом и разъяснением правил, а вовсе не помогали "Барселоне" добиться большей благосклонности судей. Однако он не смог предоставить никаких доказательств консультационного сотрудничества с клубом.