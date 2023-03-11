Стали известны планы руководства ПСЖ по изменению состава команды

Стали известны планы руководства Пари Сен-Жермен по изменению состава команды на сезон-2023/2024. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, ключевым игроком клуба останется французский форвард Килиан Мбаппе. Продолжится ли сотрудничество аргентинца Лионеля Месси с командой, пока не известно, однако в ПСЖ намерены сохранить его в составе. Решение о продлении контракта с 36-летним Серхио Рамосом примут в конце сезона-2022/2023. Отмечается, что главный тренер парижан Кристоф Гальтье доволен его игрой.

Марко Верратти, Маркиньос, Нуну Мендеш, Джанлуиджи Доннарумма и Ашраф Хакими с высокой вероятностью останутся в команде. Продолжить выступления в клубе хочет и бразильский нападающий Неймар, однако в ПСЖ не против расстаться с ним.