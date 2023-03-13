https://news.day.az/sport/1546073.html «Реал» готов участвовать в судебном разбирательстве по делу «Барселоны»
«Реал» готов участвовать в судебном разбирательстве по делу «Барселоны»
Пресс-служба "Реала" на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором сказано, что мадридский клуб готов участвовать в судебном разбирательстве против "Барселоны", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Реал" выражает глубокую озабоченность по поводу серьезности фактов и подтверждает свою полную уверенность в действиях правосудия. Мадридский клуб согласился с тем, что в защиту своих законных интересов он появится в разбирательстве, как только судья откроет его для потерпевших сторон", - сказано в заявлении.
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