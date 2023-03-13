«Реал» готов участвовать в судебном разбирательстве по делу «Барселоны»

Пресс-служба "Реала" на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором сказано, что мадридский клуб готов участвовать в судебном разбирательстве против "Барселоны", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Реал" выражает глубокую озабоченность по поводу серьезности фактов и подтверждает свою полную уверенность в действиях правосудия. Мадридский клуб согласился с тем, что в защиту своих законных интересов он появится в разбирательстве, как только судья откроет его для потерпевших сторон", - сказано в заявлении.