Майкл Джордан может продать акции клуба НБА "Шарлотт"

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт" Майкл Джордан ведет переговоры о продаже клуба. Об этом в пятницу сообщает телеканал ESPN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, контрольный пакет акций "Шарлотт" будет продан группе, возглавляемой миноритарным владельцем клуба Гейбом Плоткиным и миноритарным владельцем "Атланты" Риком Шнэллом. Источник телеканала заявил, что в случае продажи Джордан останется владельцем миноритарной доли "Шарлотт".

Джордан выкупил пакет акций "Шарлотт" в 2010 году. С тех пор команда дважды выходила в плей-офф НБА (сезоны-2013/14 и 2015/16), каждый раз уступая в первом раунде. В текущем сезоне "Шарлотт" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Джордану 60 лет, в период игровой карьеры он выступал за "Чикаго" и "Вашингтон". Американец является шестикратным чемпионом НБА в составе "Чикаго" (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Вместе со сборной США Джордан дважды становился победителем Олимпийских игр (1984, 1992).