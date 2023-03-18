https://news.day.az/sport/1547933.html Глава UFC раскрыл подробности следующего боя Чимаева
Глава UFC раскрыл подробности следующего боя Чимаева
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскрыл подробности следующего поединка шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Слова функционера приводит MMA Junkie, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Он подерется в среднем весе, да. И да, он в таком положении, что должен драться с топ-3", - заявил Уайт. На данный момент в число трех лучших бойцов UFC в среднем весе входят новозеландец Исраэль Адесанья, австралиец Роберт Уиттакер и американец Джаред Каннонье.
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