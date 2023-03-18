Глава UFC раскрыл подробности следующего боя Чимаева

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскрыл подробности следующего поединка шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Слова функционера приводит MMA Junkie, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Он подерется в среднем весе, да. И да, он в таком положении, что должен драться с топ-3", - заявил Уайт. На данный момент в число трех лучших бойцов UFC в среднем весе входят новозеландец Исраэль Адесанья, австралиец Роберт Уиттакер и американец Джаред Каннонье.