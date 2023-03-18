Глава UFC раскрыл подробности следующего боя Чимаева
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскрыл подробности следующего поединка шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Слова функционера приводит MMA Junkie, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Он подерется в среднем весе, да. И да, он в таком положении, что должен драться с топ-3", - заявил Уайт. На данный момент в число трех лучших бойцов UFC в среднем весе входят новозеландец Исраэль Адесанья, австралиец Роберт Уиттакер и американец Джаред Каннонье.