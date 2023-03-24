https://news.day.az/sport/1549286.html Тухель возглавит «Баварию»
Тухель возглавит «Баварию»
Немецкий тренер Томас Тухель сменит Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера "Баварии". Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщает корреспондент Sky Sport Флориан Плеттенберг.
49-летний специалист возглавит немецкий клуб 27 марта. По информации журналиста, Тухель уже несколько недель живет в Мюнхене. Отмечается, что его план по развитию команды очень впечатлил руководство "Баварии".
Британская газета Evening Standard уточняет, что Тухель уже вел переговоры с лондонским "Тоттенхэмом", когда ему поступило предложение от мюнхенского клуба. Теперь англичане рассматривают в качестве наставника команды Нагельсманна.
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