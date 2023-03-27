"Тоттенхэм" объявил об уходе главного тренера

Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур". Об этом сообщает официальный сайт английской команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет помощник итальянского специалиста Кристиан Стеллини.

"Сообщаем, что главный тренер Антонио Конте покинул клуб по обоюдному согласию. Мы благодарим его за вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем", - говорится в сообщении.

19 марта стало известно, что Конте в резкой форме раскритиковал свою команду после ничейного результата с "Саутгемптоном" в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В текущем сезоне "Тоттенхэм" после 28 туров с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы отстают от идущего третьим "Манчестер Юнайтед" на один балл, однако у "красных дьяволов" в запасе еще два матча.

Из Лиги чемпиона "Тоттенхэм" вылетел на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч "Милану".