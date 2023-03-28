https://news.day.az/sport/1550365.html Реалистичную статую Месси презентовали в Парагвае - ВИДЕО
Реалистичную статую Месси презентовали в Парагвае - ВИДЕО
Лионелю Месси еще раз напомнили, кто тут лучший футболист всех времен. Ему воздвигли памятник. Статую самого известного спортсмена современности представили в Парагвае, где чествовали чемпионов мира - сборную Аргентины, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Все получили именные медали от южноамериканской конфедерации футбола. А Месси получил еще и себя с Кубком мира.
Скульптура выполнена в натуральную величину, так что Лео смог посмотреть со стороны, как выглядит в глазах миллионов болельщиков. Теперь он будет стоять рядом с Пеле и Марадоной в галерее памятников штаб-квартиры футбольной конфедерации.
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