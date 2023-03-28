Реалистичную статую Месси презентовали в Парагвае

Лионелю Месси еще раз напомнили, кто тут лучший футболист всех времен. Ему воздвигли памятник. Статую самого известного спортсмена современности представили в Парагвае, где чествовали чемпионов мира - сборную Аргентины, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Все получили именные медали от южноамериканской конфедерации футбола. А Месси получил еще и себя с Кубком мира.

Скульптура выполнена в натуральную величину, так что Лео смог посмотреть со стороны, как выглядит в глазах миллионов болельщиков. Теперь он будет стоять рядом с Пеле и Марадоной в галерее памятников штаб-квартиры футбольной конфедерации.