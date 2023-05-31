Стало известно, какой клуб предложил Бензема €100 млн за сезон

Саудовский футбольный клуб "Аль‑Иттихад" предложил нападающему "Реала" Кариму Бензема двухлетнее соглашение с зарплатой €100 млн за сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что руководство саудовского клуба ожидает от форварда ответа в ближайшее время. Бензема уже сообщил об этом президенту "Реала" Флорентино Пересу.

Сообщалось, что "Реал" продлил контракт с французским нападающим Каримом Бензема. По ее информации, руководство клуба приняло решение активировать опцию продления соглашения еще на один сезон, так как в команде есть правило автоматически подписывать новый договор с футболистом, который стал обладателем "Золотого мяча". Об этом стало известно 19 апреля.

Бензема выступает за мадридский клуб с 2009 года. Текущее соглашение форварда с клубом, если оно еще не было переподписано, истекает 30 июня 2023 года.