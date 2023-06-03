Роналду не мог бы играть за «Атлетико»

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о возвращении футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду в чемпионат Испании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Было бы фантаcтичеcки для лиги, еcли бы Меccи вернулcя. Он удивительный игрок. Криштиану Роналду забивал бы много голов. Переход в "Атлетико"? Он не мог бы играть за "Атлетико", как я не мог бы играть за "Реал", - цитирует специалиста COPE.

Действующий контакт 35-летнего Месси с "Пари Сен-Жермен" рассчитан до конца июня. Сообщается, что форвард может продолжить карьеру в испанской "Барселоне", саудовском "Аль-Хиляле" и американском "Интер Майами".

38-летний Роналду заявил, что не собирается покидать "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, за который выступает с января 2023 года. В текущем сезоне нападающий сыграл 19 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал две результативные передачи.