Появились подробности о предложении Месси от знаменитого клуба

Аргентинский футболист Лионель Месси получил официальное предложение от "Интер Майами". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, подробности стали известны Marca.

По данным источника, клуб американской Главной лиги футбола (MLS), владельцем которого является Дэвид Бекхэм, предложил 35-летнему нападающему контракт на три года. Отмечается, что финансовая составляющая соглашения "разумная" и сделает Месси самым высокооплачиваемым игроком чемпионата.