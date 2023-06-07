Месси готов бесплатно играть за «Барселону»

Аргентинский форвард Лионель Месси желает продолжить карьеру в испанской "Барселоне". Об этом стало известно Cadena SER, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналист Ману Карреньо рассказал, что президент испанского клуба Жоан Лапорта заверил отца и агента футболиста Хорхе Месси, что в случае возвращения аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны". В ответ на это Месси-старший заявил, что его сын выразил готовность выступать за команду бесплатно.

3 июня "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. На футболиста, помимо "Барселоны", претендуют "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и американский "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.