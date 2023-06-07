«Реал» выбрал лучшего игрока сезона

Бразильский вингер Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мадридского "Реала" в прошедшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных" на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 55 матчах во всех турнирах южноамериканец забил 23 мяча и отдал 18 результативных передач.

"Я крайне рад чувствовать столь сильную поддержку фанатов. Хочу продолжать прогрессировать и каждый раз показывать все более лучшую версию себя.

Надеюсь, что в следующем сезоне я продолжу в том же духе и смогу помочь команде", - заявил Винисиус.

Напомним, что мадридский "Реал" по итогам сезона в Ла Лиге стал вторым. В Лиге чемпионов команда под руководством Карло Анчелотти выбыла на стадии полуфинала, а также выиграла национальный кубок и клубный чемпионат мира.