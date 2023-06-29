https://news.day.az/sport/1577154.html Стадион «Туран-Товуз» на реконструкции - ФОТО
Помимо этого, начались и работы по установке прожекторов на стадионе.
Стадион «Туран-Товуз» на реконструкции - ФОТО
На Городском стадионе Товуза начали работы по благоустройству и реконструкции.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, при финансовой поддержки главного спонсора азербайджанского футбольного "Туран-Товуз" HUNER Group на территории стадиона также возводится новое двухэтажное здание. Оно будет отдано в пользование Академии ТТ и будет оборудовано всем необходимым.
Помимо этого, начались и работы по установке прожекторов на стадионе.
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