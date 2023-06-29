Стадион «Туран-Товуз» на реконструкции

На Городском стадионе Товуза начали работы по благоустройству и реконструкции.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, при финансовой поддержки главного спонсора азербайджанского футбольного "Туран-Товуз" HUNER Group на территории стадиона также возводится новое двухэтажное здание. Оно будет отдано в пользование Академии ТТ и будет оборудовано всем необходимым.

Помимо этого, начались и работы по установке прожекторов на стадионе.

