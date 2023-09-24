Роналду рассказал о возможном завершении карьеры

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что будет продолжать спортивную карьеру, пока будет хватать здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, его слова приводит популярный инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, хейтеры с нетерпением ждут новости о его уходе из футбола, поэтому он намерен как можно дольше играть и приносить пользу.

"Говорят, что Роналду уже не тот... Но это неправда. Я буду играть до тех пор, пока мои ноги не скажут мне, что пора перестать. Я все еще кое-что могу. Я по-прежнему люблю футбол, люблю забивать голы и побеждать. Я все еще доказываю", - заявил Роналду.

Португалец перешел в "Аль-Наср" 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

16 сентября издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Роналду принял решение подать в суд на туринский "Ювентус" из-за задолженности по зарплате.