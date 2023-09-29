Всемирная федерация каратэ в преддверии чемпионата мира, который стартует 24 октября в Будапеште, выделила значимые моменты предыдущих мировых первенств.

Как передает Day.Az, İdman.biz сообщает о том, что портал отметил и значимые эпизоды выступления азербайджанских спортсменов. В особенности, WKF выделил победу Рафаэля Агаева (75 кг) на ЧМ-2016 в Линце. "Агаев подтвердил свой статус крупнейшей звезды каратэ, завоевав пятый титул чемпиона мира. Каратист из Азербайджана, выигравший титул в 2006, 2008 и 2010 годах, продемонстрировал в Линце впечатляющую скорость, способности и амбиции. Когда "Пантера Востока" победил египтянина Омара Абдель Рахмана в финале, мир каратэ провозгласил Рафаэля Агаева самым успешным каратистом всех времен", - отмечает WKF.

Также Всемирная федерация выделила второе подряд чемпионство Ирины Зарецка (68 кг) в Дубае три года назад. "Зарецка доминирует в своей категории, подтвердив статус в элите каратэ. Вторая победа на мундиале пришла к Ирине в год, когда она завоевала серебро на Олимпиаде и стала чемпионкой Европы", - подчеркивает WKF.