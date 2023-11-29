Азербайджанских тяжелоатлетов ждет Гран-При

Гран-При по тяжелой атлетике состоится 4-18 декабря в Дохе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана будет представлена в столице Катара четырьмя спортсменами.

В мужском зачете выступят Омар Джавадов (73 кг), Али Шукюрлу (102 кг) и Дадаш Дадашбейли (109 кг).

В состязаниях среди женщин заявлена Назиля Исмаилова (49 кг).

Отметим, что в турнире, являющемся лицензионным в преддверии Олимпиады, примут участие около 500 атлетов из более чем 70 стран.

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