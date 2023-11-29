https://news.day.az/sport/1617849.html Азербайджанских тяжелоатлетов ждет Гран-При
В мужском зачете выступят Омар Джавадов (73 кг), Али Шукюрлу (102 кг) и Дадаш Дадашбейли (109 кг).
Азербайджанских тяжелоатлетов ждет Гран-При
Гран-При по тяжелой атлетике состоится 4-18 декабря в Дохе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана будет представлена в столице Катара четырьмя спортсменами.
В мужском зачете выступят Омар Джавадов (73 кг), Али Шукюрлу (102 кг) и Дадаш Дадашбейли (109 кг).
В состязаниях среди женщин заявлена Назиля Исмаилова (49 кг).
Отметим, что в турнире, являющемся лицензионным в преддверии Олимпиады, примут участие около 500 атлетов из более чем 70 стран.
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