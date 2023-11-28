Последняя тренировка "Карабаха" перед поездкой в ​​Норвегию

"Карабах" провел свою последнюю тренировку в Баку перед игрой с "Мольде" в Лиге Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первые 15 минут тренировки команды Гурбана Гурбанова были открыты для прессы.

На тренировку в "Азерсун Арену" команда отправилась в полном составе.

Отметим, что "Карабах" отправится в Норвегию 29 ноября. В тот же день состоится пресс-конференция с участием главного тренера Гурбана Гурбанова. Мероприятие начнется в 22:00 по бакинскому времени. Матч начнется 30 ноября в 00:00 по бакинскому времени.