https://news.day.az/sport/1617940.html Последняя тренировка "Карабаха" перед поездкой в Норвегию - ФОТО - ВИДЕО
Последняя тренировка "Карабаха" перед поездкой в Норвегию - ФОТО - ВИДЕО
"Карабах" провел свою последнюю тренировку в Баку перед игрой с "Мольде" в Лиге Европы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первые 15 минут тренировки команды Гурбана Гурбанова были открыты для прессы.
На тренировку в "Азерсун Арену" команда отправилась в полном составе.
Отметим, что "Карабах" отправится в Норвегию 29 ноября. В тот же день состоится пресс-конференция с участием главного тренера Гурбана Гурбанова. Мероприятие начнется в 22:00 по бакинскому времени. Матч начнется 30 ноября в 00:00 по бакинскому времени.
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